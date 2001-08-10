Автобус с людьми застрял на разбитой улице в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажирский автобус застрял в яме на улице 1905 года в Южно-Сахалинске. На состояние дороги в этом районе местные жители жалуются с начала весны: во время осадков она превращается в грязевое месиво, а в сухую погоду "проваливается". Сегодня, 18 апреля, общественный транспорт не смог преодолеть препятствие, пишет astv.ru.

Как сообщили очевидцы, на помощь водителю автобуса пришёл проезжающий мимо КамАЗ. Пассажиров высадили.

"Это когда-нибудь должно было случиться. Это не дорога, а бездорожье сплошное. Легковушки едут и всё цепляют "пузом", - прокомментировала местная жительница.

В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что бригада завода имени Федотова уже работает на месте.

"Автобусы муниципального маршрута №9 на время проведения работ будут осуществлять движение до остановочного пункта "Слеза", разворачиваться и далее следовать в город по утвержденной схеме. О возобновлении движения автобусов по улице 1905 сообщим дополнительно", - отметили в администрации города.