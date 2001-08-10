Жительница Южно-Сахалинска из потерпевшей превратилась в подозреваемую после пьяной ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пьяная ссора между местной жительницей и иностранцем привела к возбуждению двух уголовных дел. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, 38-летняя женщина, заявившая о краже телефона, сама оказалась подозреваемой в хищении денег у своего собутыльника.

8 апреля женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона стоимостью 5600 рублей. Однако оперативники, изучив обстоятельства происшествия, выяснили, что конфликт начался после того, как 35-летний иностранец заметил пропажу 5000 рублей из своего кармана. Мужчина утверждает, что видел, как женщина доставала аналогичную сумму из его куртки.

Когда женщина отказалась возвращать деньги, иностранец силой забрал у нее 5000 рублей и мобильный телефон. В результате полиция возбудила уголовное дело против женщины по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), а против мужчины - по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Оба участника конфликта теперь фигурируют в материалах уголовных дел.