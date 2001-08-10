Первоклассница провалилась в незакрытый колодец на территории колледжа в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Спасске-Дальнем Приморского края первоклассница провалилась в незакрытый колодец на территории местного колледжа, пишет РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального следкома. Девочка не получила серьезных травм, но инцидент вызвал оперативную реакцию правоохранительных органов.
Руководитель следственного управления СКР по Приморскому краю Эдуард Трубчик распорядился возбудить уголовное дело по статье о халатности. Следователи уже осмотрели место происшествия, зафиксировав состояние колодца и прилегающей территории. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклада о ходе расследования.
Прокуратура Приморского края параллельно начала собственную проверку. Сотрудники надзорного ведомства провели беседы с администрацией Спасского индустриально-экономического колледжа, включая директора учебного заведения. Как отметили в ведомстве, проверка коснется вопроса соблюдения требований безопасности на территории образовательного учреждения.
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