Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2025
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12:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Первоклассница провалилась в незакрытый колодец на территории колледжа в Приморье

Первоклассница провалилась в незакрытый колодец на территории колледжа в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Спасске-Дальнем Приморского края первоклассница провалилась в незакрытый колодец на территории местного колледжа, пишет РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального следкома. Девочка не получила серьезных травм, но инцидент вызвал оперативную реакцию правоохранительных органов.

Руководитель следственного управления СКР по Приморскому краю Эдуард Трубчик распорядился возбудить уголовное дело по статье о халатности. Следователи уже осмотрели место происшествия, зафиксировав состояние колодца и прилегающей территории. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклада о ходе расследования.

Прокуратура Приморского края параллельно начала собственную проверку. Сотрудники надзорного ведомства провели беседы с администрацией Спасского индустриально-экономического колледжа, включая директора учебного заведения. Как отметили в ведомстве, проверка коснется вопроса соблюдения требований безопасности на территории образовательного учреждения.

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