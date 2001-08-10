В Долинске задержали подозреваемого в краже смартфона из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о краже имущества. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого - им оказался 52-летний житель села Быкова.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, инцидент произошел в одном из магазинов округа. Подозреваемый заметил дорогой смартфон, лежавший на столе у продавца за прилавком. После оплаты своей покупки он задержался возле прилавка, дождался, пока продавец отвлечется, незаметно взял гаджет и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции изъяли похищенный смартфон и вернули его законной владельце. Сумма ущерба составила около 107 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:08 Сегодня Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности
- 09:34 16 Апреля Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?