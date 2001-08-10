В Долинске задержали подозреваемого в краже смартфона из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о краже имущества. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого - им оказался 52-летний житель села Быкова.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, инцидент произошел в одном из магазинов округа. Подозреваемый заметил дорогой смартфон, лежавший на столе у продавца за прилавком. После оплаты своей покупки он задержался возле прилавка, дождался, пока продавец отвлечется, незаметно взял гаджет и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции изъяли похищенный смартфон и вернули его законной владельце. Сумма ущерба составила около 107 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.