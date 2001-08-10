Житель Челябинска взломал аккаунт на Госуслугах, принадлежавший сахалинке, и оформил на нее кредит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Челябинской области. Молодого человека обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, в мае 2024 года обвиняемый, оставшись без работы и увлекаясь онлайн-казино, решил использовать свои IT-навыки для незаконного заработка. Он приобрел SIM-карту и с помощью специального программного обеспечения начал подбирать номера телефонов, привязанные к аккаунтам на портале "Госуслуги".
Обнаружив уязвимость, злоумышленник восстановил пароль от учетной записи 50-летней жительницы Корсакова. Получив доступ к ее личному кабинету, он оформил на ее имя микрозайм на сумму 10 000 рублей. Для получения данных, необходимых для восстановления пароля, он использовал чат-бот.
Пенсионерка узнала о мошенничестве только после получения повестки в мировой суд, когда накопилась значительная сумма с высокими процентами. В ходе разбирательства выяснилось, что для оформления займа злоумышленник использовал ее старый номер телефона. Сахалинские полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали киберпреступника, находившегося за тысячи километров.
Следователи собрали исчерпывающую базу доказательств и направили уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
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