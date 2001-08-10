Жительница Камчатки регулярно избивала 9-летнюю дочь всем, что подвернется под руку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело против 41-летней женщины. Её обвиняют в жестоком обращении с девятилетней дочерью. Ребёнка забрали и передали под опеку, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое следственное управление. Фигуранткой дела по пункту "г" части 2 статьи 117 (Истязание) стала 41-летняя уроженка Республики Бурятия.

Следствие установило, что с марта по сентябрь 2023 года пьяная мать жестоко избивала ребёнка. Она била её руками, ногами и предметами по голове и туловищу, а также оскорбляла. Издевательства происходили в квартире по улице Звёздная в городе Елизово.

"В настоящее время девочка изъята из семьи и передана под опеку. Её жизни и здоровью ничего не угрожает", - прокомментировали в следственном управлении.

Расследование преступления продолжается. Матери может грозить лишение свободы.