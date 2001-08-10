На Сахалине Toyota Corolla Runx съехала в кювет и перевернулась
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 апреля 2025 года на 213-м километре автодороги "Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 20-летняя водитель, не имевшая права управления транспортными средствами, не справилась с управлением автомобилем Toyota Corolla Runx, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию машины.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инцидент произошел в 17:50. Водитель и 28-летний пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили телесные повреждения. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудники полиции уже начали проверку по факту ДТП. Они устанавливают все обстоятельства происшествия, включая причины, по которым молодая женщина находилась за рулем без водительского удостоверения.
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