Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурскую область не пустили почти три тонны помидоров, зараженных опасным вирусом

В Амурскую область не пустили почти три тонны помидоров, зараженных опасным вирусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье пресекли ввоз более почти три тонны зараженных опасных вирусом томатов. Груз из Китая проверили и не выпустили на рынок, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на региональное управление Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы на складе временного хранения ТЛТ "Кани-Курган" выявили факт заражения партии в 2,7 тонны вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Груз сожгут.

Как отметили в ведомстве, вирус коричневой морщинистости плодов томата - опасный патоген овощных культур закрытого грунта. Он поражает растения томатов и перца.

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