46-летний житель Покровки похитил 17 тысяч рублей у пожилой женщины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе полиция задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 17 тысяч рублей у 71-летней пенсионерки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, мужчина, ранее неоднократно судимый, совершил преступление, воспользовавшись доверием потерпевшей.
По данным следствия, злоумышленник находился в гостях у пожилой женщины, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяйка отправила его за добавкой, передав часть денег из книги, где хранились сбережения, мужчина похитил оставшиеся 17 тысяч рублей. Позже он потратил украденные средства на личные нужды.
Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
09:37 Сегодня Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю
10:07 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска обнаружила наркотики у 19-летнего пешехода
09:00 Сегодня Названы три дальневосточных региона с самым дорогим хлебом
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?