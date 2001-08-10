46-летний житель Покровки похитил 17 тысяч рублей у пожилой женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе полиция задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 17 тысяч рублей у 71-летней пенсионерки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, мужчина, ранее неоднократно судимый, совершил преступление, воспользовавшись доверием потерпевшей.

По данным следствия, злоумышленник находился в гостях у пожилой женщины, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяйка отправила его за добавкой, передав часть денег из книги, где хранились сбережения, мужчина похитил оставшиеся 17 тысяч рублей. Позже он потратил украденные средства на личные нужды.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.