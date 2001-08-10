Преступность на Сахалине сократилась на 6,6% за первые три месяца 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом квартале 2025 года Сахалинская область зафиксировала снижение уровня преступности на 6,6%. Несмотря на общее улучшение криминальной обстановки, число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,1%, что вызывает обеспокоенность у правоохранительных органов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, за три месяца текущего года на территории области зарегистрировали 1 863 преступления. Уровень преступности составил 40,7 преступлений на 10 тысяч населения, что немного ниже показателя прошлого года (41,2). При этом в Южно-Сахалинске, Александровске-Сахалинском, Поронайске и Северо-Курильске уровень преступности остаётся выше среднеобластного.

Анализ данных показал, что число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось до 629 случаев, тогда как преступления средней и небольшой тяжести сократились на 13,9% (1 234 против 1 434). Имущественные преступления выросли незначительно (+0,8%, 911), однако количество краж снизилось на 10,5% (374), а угонов - на 15,8% (16). Грабежи и разбои остались на уровне прошлого года (9 и 2 случая соответственно).

Также в регионе зафиксировали снижение числа преступлений, совершённых в общественных местах (-18,8%, 371), включая улицы, площади и скверы (-18,4%, 262). Преступность среди лиц, ранее совершавших правонарушения, сократилась на 14,8% (587 против 689), а среди ранее судимых - на 31,4% (256 против 373). Чаще всего повторно совершаются кражи, что указывает на необходимость усиления профилактической работы в этой сфере.