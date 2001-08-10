Сотрудники УМВД проверили 150 иностранцев в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции провели в Южно-Сахалинске рейд по проверке миграционного законодательства и зафиксировали несколько нарушений. В ходе операции они проверили 150 иностранных граждан, находящихся на территории города, включая рабочих на стройке и жильцов хостела.
Оперативно-профилактические мероприятия прошли при участии сотрудников Управления по вопросам миграции, уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму УМВД России по Сахалинской области. Силовую поддержку обеспечили бойцы ОМОН Росгвардии. Специалисты провели проверку в одном из строительных комплексов областного центра, а также в заведении общественного питания, на втором этаже которого функционировал хостел.
В результате работы сотрудники полиции выявили пять административных нарушений в сфере миграции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, всех проверенных иностранцев дактилоскопировали и проверили по базам на предмет возможной причастности к правонарушениям и преступлениям. Также сотрудники правоохранительных органов зафиксировали нарушения, связанные с порядком пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в регионе проходят регулярно. Правоохранительные органы Сахалинской области продолжают контролировать соблюдение законодательства, в том числе в местах с массовым пребыванием иностранных граждан. По словам полицейских, подобные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений.
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