Сотрудники УМВД проверили 150 иностранцев в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции провели в Южно-Сахалинске рейд по проверке миграционного законодательства и зафиксировали несколько нарушений. В ходе операции они проверили 150 иностранных граждан, находящихся на территории города, включая рабочих на стройке и жильцов хостела.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли при участии сотрудников Управления по вопросам миграции, уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму УМВД России по Сахалинской области. Силовую поддержку обеспечили бойцы ОМОН Росгвардии. Специалисты провели проверку в одном из строительных комплексов областного центра, а также в заведении общественного питания, на втором этаже которого функционировал хостел.

В результате работы сотрудники полиции выявили пять административных нарушений в сфере миграции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, всех проверенных иностранцев дактилоскопировали и проверили по базам на предмет возможной причастности к правонарушениям и преступлениям. Также сотрудники правоохранительных органов зафиксировали нарушения, связанные с порядком пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в регионе проходят регулярно. Правоохранительные органы Сахалинской области продолжают контролировать соблюдение законодательства, в том числе в местах с массовым пребыванием иностранных граждан. По словам полицейских, подобные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений.