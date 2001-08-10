На автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск столкнулись автомобили
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 апреля 2025 года на 5 км автодороги "Южно-Сахалинск - Синегорск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля KIA BONGO не уступил дорогу и столкнулся с Suzuki Jimny, в результате чего 72-летний пассажир последнего получил травмы.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, 53-летний водитель KIA BONGO двигался по Северо-западному объезду Южно-Сахалинска в западном направлении. На пересечении с трассой "Южно-Сахалинск - Синегорск" он нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество, и врезался в Suzuki Jimny.
Сотрудники полиции уже начали проверку обстоятельств происшествия. Пострадавшего пассажира Suzuki Jimny доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Ведомство уточняет детали аварии и устанавливает степень вины участников ДТП.
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