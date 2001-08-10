У берегов Южных Курил произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейсмостанция "Южно-Сахалинск" зарегистрировала землетрясение магнитудой 4.2 у берегов Южных Курил. Подземные толчки произошли 15 апреля в 09:17 по сахалинскому времени, но на территории области их не ощутили.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления МЧС, эпицентр землетрясения находился в 60 км южнее села Головнино. Глубина очага составила 59 км.

Специалисты отметили, что звонков от населения на телефоны доверия и дежурных служб не поступало. Жертв и разрушений нет, а объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства продолжают работать в обычном режиме.