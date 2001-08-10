Иностранец в Южно-Сахалинске сбил человека и скрылся с места происшествия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное заключение по делу иностранного гражданина, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью человеку. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на парковке возле ТРЦ "Сити-Молл", где обвиняемый, пытаясь скрыться, переехал потерпевшего на автомобиле.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, конфликт между мужчинами начался на парковке торгового центра. Обвиняемый сел за руль своего автомобиля, чтобы уехать, но потерпевший встал перед капотом машины. Водитель наехал на мужчину, а затем, зная, что тот оказался под колесами, продолжил движение, после чего скрылся с места происшествия.
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России провел расследование при надзоре прокуратуры. Следователи установили, что действия обвиняемого подпадают под статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура признала собранные доказательства достаточными, а квалификацию преступления - верной.
Уголовное дело уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Этот случай подчеркивает важность оперативного расследования и строгого наказания за тяжкие преступления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
09:30 11 Апреля На Сахалине энергетики подключили агропромышленный парк к электросетям
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 9 Апреля Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?