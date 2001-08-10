Иностранец в Южно-Сахалинске сбил человека и скрылся с места происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное заключение по делу иностранного гражданина, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью человеку. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на парковке возле ТРЦ "Сити-Молл", где обвиняемый, пытаясь скрыться, переехал потерпевшего на автомобиле.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, конфликт между мужчинами начался на парковке торгового центра. Обвиняемый сел за руль своего автомобиля, чтобы уехать, но потерпевший встал перед капотом машины. Водитель наехал на мужчину, а затем, зная, что тот оказался под колесами, продолжил движение, после чего скрылся с места происшествия.

Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России провел расследование при надзоре прокуратуры. Следователи установили, что действия обвиняемого подпадают под статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура признала собранные доказательства достаточными, а квалификацию преступления - верной.

Уголовное дело уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Этот случай подчеркивает важность оперативного расследования и строгого наказания за тяжкие преступления.