На Сахалине за выходные дни зафиксировали 512 нарушений правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за последние дни произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 512 нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 29 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 51 водитель попал в поле зрения правоохранителей за управление автомобилем без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда.
Сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к административной ответственности водителей за различные нарушения. Среди них - выезд на встречную полосу (10 случаев), управление незарегистрированными транспортными средствами (4 случая), отсутствие ремней безопасности (24 случая), использование тонированных стёкол (61 случай), нарушение правил перевозки детей (17 случаев), управление автомобилями с техническими неисправностями (6 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (1 случай), отсутствие госномеров (2 случая) и нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки (6 случаев). Кроме того, инспекторы составили 30 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.
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