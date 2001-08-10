Тихоокеанское
информационное агентство
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09:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за выходные дни зафиксировали 512 нарушений правил дорожного движения

На Сахалине за выходные дни зафиксировали 512 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 512 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 29 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 51 водитель попал в поле зрения правоохранителей за управление автомобилем без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда.

Сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к административной ответственности водителей за различные нарушения. Среди них - выезд на встречную полосу (10 случаев), управление незарегистрированными транспортными средствами (4 случая), отсутствие ремней безопасности (24 случая), использование тонированных стёкол (61 случай), нарушение правил перевозки детей (17 случаев), управление автомобилями с техническими неисправностями (6 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (1 случай), отсутствие госномеров (2 случая) и нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки (6 случаев). Кроме того, инспекторы составили 30 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.

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