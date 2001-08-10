Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2025
Сейчас 02:08
84,00|96,22
Следственный комитет ищет пропавшего подростка в Южно-Сахалинске
17:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине спасатели эвакуировали ребенка с дрейфующей льдины

На Сахалине спасатели эвакуировали ребенка с дрейфующей льдины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе Сахалинской области спасатели оперативно эвакуировали 10-летнего ребенка с дрейфующей льдины. Инцидент произошел в устье реки Лютога, где мальчик оказался в опасной ситуации, когда льдина начала уносить его в открытое море.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС по Сахалинской области, на экстренный вызов немедленно отреагировал старший инспектор ГИМС Анивского района Владимир Внуков вместе с группой волонтеров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации ребенка.

Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей, операция прошла успешно. Инспектор на лодке смог безопасно снять мальчика с льдины и доставить его на берег. Медики, осмотревшие ребенка на месте, подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, и в госпитализации он не нуждается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?