На Сахалине спасатели эвакуировали ребенка с дрейфующей льдины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе Сахалинской области спасатели оперативно эвакуировали 10-летнего ребенка с дрейфующей льдины. Инцидент произошел в устье реки Лютога, где мальчик оказался в опасной ситуации, когда льдина начала уносить его в открытое море.

Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС по Сахалинской области, на экстренный вызов немедленно отреагировал старший инспектор ГИМС Анивского района Владимир Внуков вместе с группой волонтеров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации ребенка.

Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей, операция прошла успешно. Инспектор на лодке смог безопасно снять мальчика с льдины и доставить его на берег. Медики, осмотревшие ребенка на месте, подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, и в госпитализации он не нуждается.