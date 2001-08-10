Следственный комитет ищет пропавшего подростка в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по Южно-Сахалинску начал доследственную проверку в связи с исчезновением 17-летнего Кирилла Малаева. Подросток ушёл из дома 11 апреля 2025 года около 7 утра и до сих пор не вернулся, его местонахождение остаётся неизвестным.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК по Сахалинской области, Кирилл Малаев покинул дом на улице Промышленной в Южно-Сахалинске. На момент исчезновения он был одет в тёмно-зелёный рыбацкий костюм, светлую кофту с капюшоном и нёс тёмный рюкзак с изображением бананов.

Следователи просят всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка или обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефонам: 8-920-085-12-77, 8(4242)278-00-57, 8-924-190-63-50, 8-924-186-52-57. Рост Кирилла составляет около 165 сантиметров, у него среднее телосложение и короткие русые волосы.