Полицейские обнаружили наркотики у пассажира иномарки в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ДПС ОСР Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области задержали пассажира иномарки с наркотическим веществом. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на улице Горной в Южно-Сахалинске, где полицейские остановили автомобиль под управлением 35-летнего водителя.

При проверке документов сотрудники ГИБДД обратили внимание на нервозное поведение 48-летнего пассажира. Это вызвало подозрения, и полицейские провели личный досмотр. Во внутреннем кармане мужчины они обнаружили зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком — n-метилэфедроном массой 1,76 грамма. Отдел дознания ОМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств).