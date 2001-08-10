Южно-Сахалинский суд приговорил наркоторговца к 10 годам лишения свободы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте наркотических средств через интернет. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, мужчина получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, учитывая смягчающие обстоятельства и то, что преступления были совершены во время испытательного срока.
Судебное разбирательство установило, что в период с 17 по 18 июня 2024 года осужденный, стремясь получить прибыль, передал своему знакомому наркотическое средство в обмен на деньги. На следующий день, 19 июня, он снова продал наркотики тому же знакомому по его просьбе. При задержании правоохранительные органы обнаружили у мужчины еще одну партию наркотиков, которую он хранил для последующей продажи и искал потенциальных покупателей.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель представил убедительные доказательства, подтверждающие вину подсудимого. Суд, согласившись с доводами обвинения, учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор был оглашен в открытом заседании и пока не вступил в законную силу.
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