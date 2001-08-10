Водитель Suzuki не справился с управлением и столкнулся с Honda на трассе под Охотском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 апреля 2025 года на автодороге "Лиственничное-Охотское" произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и столкнулся с встречной Honda CR-V, в результате чего 65-летняя женщина за рулём Honda получила травмы.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл в 07:45 утра на втором километре трассы. 30-летний водитель Suzuki двигался в восточном направлении, когда потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с Honda CR-V, которой управляла 65-летняя женщина.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшей. В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств аварии. Подробности инцидента уточняются.