Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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На Сахалине следователи начали проверку после обнаружения тела в салоне автомобиля
15:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков полицейские обнаружили наркотики в автомобиле

На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков полицейские обнаружили наркотики в автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. В ходе проверки полицейские обнаружили у одного из пассажиров наркотическое вещество, что привело к возбуждению уголовного дела.

Как сообщает ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, инспекторы обратили внимание на нервозное поведение пассажиров, что вызвало подозрения. При досмотре автомобиля они нашли сверток, замотанный красной изолентой, внутри которого находился зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком - n-метилэфедроном массой 0,23 грамма. Отдел дознания ОМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего пассажира по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Полиция продолжает расследование инцидента.

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