Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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На Сахалине следователи начали проверку после обнаружения тела в салоне автомобиля
11:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке стаффордширский терьер напал на ребенка

Во Владивостоке стаффордширский терьер напал на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке стаффордширский терьер повторно напал на человека, укусив школьника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ленинском районе. Инцидент произошел 8 апреля на улице Адмирала Кузнецова, где стаффордширский терьер укусил школьника. Собака, как сообщается, была на поводке, но без намордника.

Камера зафиксировала, как один из терьеров вцепился в ногу школьнику, который попытался уступить им дорогу. Пострадавшего продержали в больнице четыре часа, назначили лечение и наблюдение у хирурга.

Также, как стало известно, это далеко не первый случай нападения собак этой хозяйки на людей. В ноябре 2024 года один из ее псов укусил мальчика, выгуливавшего свою собаку.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ребенку выдано направление на судебно-медицинское обследование для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью.

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