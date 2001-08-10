Во Владивостоке стаффордширский терьер напал на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке стаффордширский терьер повторно напал на человека, укусив школьника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ленинском районе. Инцидент произошел 8 апреля на улице Адмирала Кузнецова, где стаффордширский терьер укусил школьника. Собака, как сообщается, была на поводке, но без намордника.

Камера зафиксировала, как один из терьеров вцепился в ногу школьнику, который попытался уступить им дорогу. Пострадавшего продержали в больнице четыре часа, назначили лечение и наблюдение у хирурга.

Также, как стало известно, это далеко не первый случай нападения собак этой хозяйки на людей. В ноябре 2024 года один из ее псов укусил мальчика, выгуливавшего свою собаку.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ребенку выдано направление на судебно-медицинское обследование для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью.