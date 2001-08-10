Росгвардия на Сахалине за неделю изъяла девять единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники регионального управления Росгвардии проверили 68 мест хранения гражданского оружия и выявили 5 нарушений. Правоохранители изъяли 9 единиц огнестрельного оружия и 207 патронов, а также аннулировали разрешения у нескольких владельцев.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии, в Корсакове изъяли охотничье гладкоствольное ружьё у владельца, которого привлекли к ответственности за мелкое хищение. В Аниве лишили прав на оружие гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичные меры приняли в отношении жителей Северо-Курильска, Южно-Курильска и Поронайска, подозреваемых в нарушении закона.

Кроме того, сахалинцы добровольно сдали 10 охотничьих ружей. За неделю в ведомство обратились 248 граждан и организаций с заявлениями на предоставление государственных услуг в области оборота оружия. Сотрудники рассмотрели 236 обращений. Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать установленные правила, чтобы избежать аннулирования лицензий и разрешений.