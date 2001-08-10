Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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10:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Росгвардия на Сахалине за неделю изъяла девять единиц оружия

Росгвардия на Сахалине за неделю изъяла девять единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники регионального управления Росгвардии проверили 68 мест хранения гражданского оружия и выявили 5 нарушений. Правоохранители изъяли 9 единиц огнестрельного оружия и 207 патронов, а также аннулировали разрешения у нескольких владельцев.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии, в Корсакове изъяли охотничье гладкоствольное ружьё у владельца, которого привлекли к ответственности за мелкое хищение. В Аниве лишили прав на оружие гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичные меры приняли в отношении жителей Северо-Курильска, Южно-Курильска и Поронайска, подозреваемых в нарушении закона.

Кроме того, сахалинцы добровольно сдали 10 охотничьих ружей. За неделю в ведомство обратились 248 граждан и организаций с заявлениями на предоставление государственных услуг в области оборота оружия. Сотрудники рассмотрели 236 обращений. Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать установленные правила, чтобы избежать аннулирования лицензий и разрешений.

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