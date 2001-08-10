В Шахтерске произошло ДТП с участием двух автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 апреля 2025 года в 15:40 на улице Ленина в поселке Шахтерск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Nissan Vanette" не убедился в безопасности маневра при повороте налево, что привело к столкновению с автомобилем "ГАЗ".

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, 53-летний водитель "Nissan Vanette" получил травмы в результате аварии. Медики оперативно оказали ему помощь на месте происшествия.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Они опрашивают свидетелей и анализируют данные с видеорегистраторов. В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при выполнении маневров.