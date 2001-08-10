Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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09:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина за сутки выявила 240 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Сахалина за сутки выявила 240 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Одновременно сотрудники Госавтоинспекции выявили 240 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, задержали и отстранили от управления транспортным средством одного водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения. Также инспекторы задержали 18 водителей, не имевших права управления ТС либо лишенных такого права по решению суда.

Среди других нарушений: один водитель выехал на встречную полосу, 52 управляли автомобилями с тонированными стеклами, восемь нарушили правила перевозки детей, а еще восемь - эксплуатировали транспорт с техническими неисправностями. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили 16 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку.

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