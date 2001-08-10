Мошенники обманули пенсионера в Смирныховском городском округе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

63-летний житель Смирныховского городского округа стал жертвой мошенников, потеряв 765 тысяч рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, неизвестные представились сотрудниками банка и "Водоканала", чтобы обмануть мужчину.

Инцидент произошел 8 апреля. Злоумышленники позвонили потерпевшему и убедили его, что его сбережения находятся под угрозой. Они предложили перевести деньги на так называемый "безопасный счет", чтобы защитить их. Доверчивый мужчина выполнил указания мошенников, после чего те исчезли с его средствами.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленников и возврата похищенных средств.