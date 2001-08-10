Житель Южно-Сахалинска повредил автомобиль бывшей возлюбленной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

47-летний житель Южно-Сахалинска повредил автомобиль своей бывшей возлюбленной после ссоры. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ОП УМВД России по городу Южно-Сахалинску, мужчина нанес царапины на кузов и сломал зеркало машины, причинив ущерб на сумму почти 58 тысяч рублей.

Инцидент произошел 12 января. Подозреваемый пришел к бывшей партнерше, чтобы помириться, но она отказалась открыть дверь и общаться с ним. Обидевшись, мужчина вышел во двор, где находился автомобиль женщины, и намеренно повредил его. После этого он скрылся с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.