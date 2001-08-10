Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое жителей Поронайска угнали снегоочистительную машину

Двое жителей Поронайска угнали снегоочистительную машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое молодых жителей Поронайского округа угнали снегоочистительную машину в селе Леонидово. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, подозреваемыми оказались местные жители 2005 и 2007 года рождения.

Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 апреля. Подозреваемые, возвращаясь домой после визита к знакомому, заметили у ворот предприятия снегоочистительную машину на гусеничном ходу. Убедившись, что двери не заперты, а ключи находятся в замке зажигания, они завели двигатель и уехали на спецтехнике. Через некоторое время фигуранты бросили машину в лесополосе неподалёку от населённого пункта.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору). В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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