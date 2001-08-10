Житель Макаровского района получил срок за нападение на сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской суд Сахалинской области вынес обвинительный приговор в отношении мужчины из Макаровского района за применение насилия к сотруднику полиции. Суд признал его виновным в преступлении по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое касается насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего свои служебные обязанности.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, суд установил, что 24 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласился с действиями полицейского, который осуществлял его доставление и привлечение к административной ответственности. В результате, мужчина решил применить насилие и в служебном кабинете отделения полиции умышленно ударил кулаком правой руки в лицо оперуполномоченному, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Несмотря на то что обвиняемый отрицал свою вину, прокурор Макаровского района представил неопровержимые доказательства, которые убедили суд в его виновности. В итоге, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.