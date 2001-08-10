Тихоокеанское
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Макаровского района получил срок за нападение на сотрудника полиции

Житель Макаровского района получил срок за нападение на сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский городской суд Сахалинской области вынес обвинительный приговор в отношении мужчины из Макаровского района за применение насилия к сотруднику полиции. Суд признал его виновным в преступлении по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое касается насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего свои служебные обязанности.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, суд установил, что 24 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласился с действиями полицейского, который осуществлял его доставление и привлечение к административной ответственности. В результате, мужчина решил применить насилие и в служебном кабинете отделения полиции умышленно ударил кулаком правой руки в лицо оперуполномоченному, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Несмотря на то что обвиняемый отрицал свою вину, прокурор Макаровского района представил неопровержимые доказательства, которые убедили суд в его виновности. В итоге, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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