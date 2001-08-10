Житель Тымовского района предстанет перед судом за кражу автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тымовском районе Сахалинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в краже автомобиля у родственника и использовании подложного договора купли-продажи.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, фигурант присматривал за иномаркой своего дяди, который находился в больнице. Вместо того чтобы выполнить просьбу матери, молодой человек решил продать автомобиль. Он устранил неисправности машины, разместил объявление о продаже в интернете и подделал подпись дяди в договоре купли-продажи.
Покупателям злоумышленник заявил, что дядя подарил ему автомобиль, и в качестве владельца в документах указан родственник. Поверив его словам, граждане приобрели машину за 520 тысяч рублей. Эти деньги фигурант потратил на свои нужды. После выписки из больницы потерпевший обнаружил пропажу автомобиля и обратился в полицию. Сейчас правоохранители изъяли похищенную иномарку, а покупатели подали гражданский иск о возврате денежных средств.
Молодой человек признал свою вину и не стал отрицать причастности к преступлению. Уголовное дело, возбужденное по статьям о краже и подделке документов, направят в суд в ближайшее время. Фигурант дожидается приговора под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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