Тихоокеанское
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11:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание на острове Южный

Пожарные ликвидировали возгорание на острове Южный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 апреля в 21:32 диспетчер Поронайского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения на острове Южный в районе улицы Рабочая. К моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального МЧС, огнеборцы локализовали возгорание к 00:05, а к 02:06 полностью ликвидировали его на площади 16 квадратных метров. В тушении участвовали пять человек и одна единица техники.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Специалисты пока устанавливают причины возгорания.

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