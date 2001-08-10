Сахалинцев научат распознавать финансовых мошенников на бесплатной лекции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 апреля в Сахалинской областной библиотеке состоится важная лекция о защите от финансового мошенничества. Как сообщает ТИА "Острова", эксперт Центрального банка РФ расскажет жителям региона о современных схемах обмана и способах защиты своих сбережений.

На встрече, которая начнется в 15:10, участники узнают о главных видах мошенничества, правилах безопасного использования банковских карт и методах защиты персональных данных. "Особое внимание уделим тому, как злоумышленники получают доступ к деньгам и как этому противостоять", - пояснили организаторы.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, лекция будет особенно полезна людям старшего поколения, которые чаще всего становятся жертвами финансовых аферистов. Все желающие могут получить дополнительную информацию по телефону +7 (4242) 45-25-22. Мероприятие пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки на третьем этаже СахОУНБ.