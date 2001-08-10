Полиция задержала мужчину за нападение на пенсионера в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России по Холмскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, злоумышленник напал на 70-летнего пенсионера, который из-за проблем со здоровьем не мог оказать сопротивления.
Инцидент произошел 8 февраля 2025 года. Подозреваемый заранее подготовился к преступлению: надел меховую шапку, солнцезащитные очки и перчатки, чтобы скрыть свою внешность. Он проник в квартиру потерпевшего, нанес ему несколько ударов ногами в грудь и руками в голову, после чего потребовал деньги. Увидев пакет с наличными под матрасом, злоумышленник забрал 7000 рублей и скрылся.
Полиция оперативно задержала подозреваемого. У пострадавшего медики зафиксировали ушибы головы, ссадины и гематомы. Следствие квалифицировало действия обвиняемого по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и незаконным проникновением в жилище). Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
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