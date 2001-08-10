Следы крови помогли полиции раскрыть кражу из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов и товаров из местного магазина. Как расскахали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, злоумышленник проник в помещение, разбив окно топором, и похитил товары на сумму около 45 тысяч рублей.
Инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2025 года. Подозреваемый, ранее судимый, разбил стекло оконной рамы, проник внутрь и вынес алкогольные напитки, сигареты и продукты питания. Во время проникновения он порезался об осколки стекла, оставив следы крови, которые позже помогли полиции установить его личность.
Сотрудники правоохранительных органов провели судебно-генетическую экспертизу, подтвердившую причастность мужчины к преступлению. Сейчас полиция проверяет его возможную связь с другими аналогичными кражами. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ.
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