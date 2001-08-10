Суд вынес приговор за браконьерство в природном парке "Лагуна Буссе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковский городской суд вынес приговор 35-летнему жителю Сахалинской области, признав его виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчина незаконно выловил 791 экземпляр трепанга дальневосточного на территории природного парка "Лагуна Буссе".
Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, инцидент произошел в марте 2024 года. Браконьер использовал водолазное снаряжение для добычи трепанга на особо охраняемой акватории. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали его на месте преступления. Оперативники предотвратили ущерб водным биоресурсам на сумму более 1 миллиона рублей, а весь выловленный трепанг выпустили обратно в естественную среду.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Водолазное снаряжение, использованное для браконьерства, конфисковали. Приговор пока не вступил в законную силу.
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