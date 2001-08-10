На Сахалине финансовый управляющий присвоил средства в ходе процедуры банкротства компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинская городская прокуратура направила материалы в следственный отдел ОМВД России по ГО "Долинский" для возбуждения уголовного дела. Поводом послужило обращение жителя села Сокол, который сообщил о незаконных действиях финансового управляющего в ходе процедуры банкротства.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре, в 2021 году Арбитражный суд Сахалинской области признал заявителя банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Суд назначил финансового управляющего, который в 2022 году получил более 210 тысяч рублей от продажи имущества для погашения долгов кредиторов. Однако управляющий не направил эти средства на погашение задолженности, а присвоил их и потратил на личные нужды.
Прокуратура установила, что действия финансового управляющего подпадают под часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за хищение чужого имущества с использованием служебного положения. Следственный отдел ОМВД уже возбудил уголовное дело, а прокуратура взяла расследование под контроль.
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