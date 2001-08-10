Прокуратура Сахалинской области провела проверку в ИК-1
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков совместно с представителями регионального Управления ФСИН проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии ИК-1 в Южно-Сахалинске. В ходе надзорного мероприятия специалисты оценили условия содержания осужденных, их трудовые права, а также материально-бытовое и медицинское обеспечение.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, прокурор лично принял обращения осужденных и дал разъяснения по их вопросам. В ходе проверки выявили нарушения уголовно-исполнительного законодательства, после чего руководству УФСИН внесли представление. Результаты проверки обсудили на оперативном совещании.
Прокуратура области взяла на контроль устранение выявленных нарушений. Ведомство продолжит мониторинг ситуации в исправительных учреждениях региона для обеспечения прав осужденных и соблюдения законодательства.
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