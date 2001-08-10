Экс-начальницу почты Усть-Хайрюзово подозревают во внесении ложных данных в систему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшую начальницу отделения почтовой связи в Усть-Хайрюзово подозревают во внесении ложных данных в федеральную информационную систему. С апреля 2023 по сентябрь 2024 года женщина искажала сведения о наличии и инкассировании денежных средств, пишет ИА "Кам 24".

По данным управления ФСБ по Камчатскому краю, подозреваемая работала с Единой автоматизированной системой отделений почтовой связи (ЕАС "ОПС"), которая относится к критической информационной инфраструктуре России. "Нарушения могли повлечь серьезные последствия для работы всей системы", - пояснили в ведомстве.

Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушения правил эксплуатации защищенных компьютерных систем с использованием служебного положения. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможный ущерб.