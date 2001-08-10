В Долинске завершили расследование дела о краже 65 тысяч рублей у спящей женщины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске завершено расследование уголовного дела о краже 65 тысяч рублей у спящей женщины. Как сообщает ТИА "Острова", 36-летний местный житель похитил деньги у своей знакомой, воспользовавшись тем, что она спала, а дверь в квартиру была не заперта.
По данным следствия, 17 февраля 2025 года мужчина пришел к потерпевшей с намерением занять денег. "Обнаружив незапертую дверь и спящую хозяйку, он решил похитить деньги из ее сумки", - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. Все похищенные средства злоумышленник потратил на личные нужды.
Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Следствие собрало все необходимые доказательства, и теперь дело направят в суд для рассмотрения по существу.
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