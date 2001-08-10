На Сахалине задержаны десятки нетрезвых водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на территории Сахалинской области не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции активно проводили профилактические мероприятия, в ходе которых было выявлено 1219 нарушений правил дорожного движения. Среди нарушителей оказались водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто не имел права управления или был лишён его по решению суда.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инспекторы задержали 22 водителя в нетрезвом виде и 43 человека, которые управляли автомобилем без соответствующего права или после его лишения. Кроме того, к административной ответственности привлекли 14 водителей за выезд на встречную полосу, 78 - за использование тонированных стёкол, снижающих видимость, и 24 - за нарушение правил перевозки детей. Также составлены протоколы на пешеходов, игнорирующих правила дорожного движения, и владельцев автомобилей с техническими неисправностями. 25 транспортных средств были задержаны и помещены на специализированную стоянку.

Всего за отчётный период было выявлено множество различных нарушений: от несоблюдения требований дорожных знаков до управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Составлено 28 административных материалов в отношении водителей, не оплативших штрафы ГИБДД в установленные сроки. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений среди участников дорожного движения.