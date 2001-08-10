В Приморье мужчина стрелял с балкона в собаку и ее хозяина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Дальнереченске местный житель 7 марта, находясь на балконе своей квартиры, стрелял из окна в прохожего с домашним животным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединеннную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Мужчина по неизвестным причинам выстрелил несколько раз в сторону собаки, которую выгуливали рядом с мусорными контейнерами. Затем, по данным следствия, он же открыл огонь и по хозяину животного.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, который является общественным местом. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения и назначения даты заседания. Обстоятельства произошедшего и мотивы действий обвиняемого устанавливаются.