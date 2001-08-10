Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Капитанской в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 апреля в Холмске пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире многоквартирного дома на улице Капитанской. Как сообщает ТИА "Острова", вызов поступил в 8:37 утра, и уже через 7 минут расчет прибыл на место происшествия.
Огнеборцы локализовали возгорание на площади 5 квадратных метров к 8:55, а к 9:19 полностью ликвидировали пламя. "В тушении участвовали семь сотрудников и одна единица спецтехники МЧС", - уточнили в пресс-службе ведомства. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания. Инцидент произошел в жилом доме, где огонь охватил одну из квартир. Своевременное прибытие пожарных позволило предотвратить распространение огня на соседние помещения.
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