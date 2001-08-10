Суд рассмотрит дело о нападении на полицейского в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по Южно-Сахалинску завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия и угрозах в адрес сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2025 года, когда полицейский прибыл к мужчине для проведения административного надзора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый отказался подписывать акт посещения и угрожал применением насилия, а затем нанес два удара ногой в область колена правоохранителя.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области, следствие собрало достаточную доказательственную базу для передачи дела в суд. Обвиняемый подтвердил свои намерения не только словами, но и действиями, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Теперь материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Этот случай демонстрирует последствия противоправных действий в отношении представителей власти, а также важность соблюдения законности и порядка при взаимодействии граждан с правоохранительными органами. Расследование подтвердило все обстоятельства произошедшего, и теперь решение примет суд.
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