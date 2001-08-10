На Сахалине будут судить иностранца-водителя такси, сбившего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, который в состоянии опьянения сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе. Инцидент произошел во время работы мужчины в режиме такси, когда он отвлекся на мобильный телефон и не заметил ребенка. В результате ДТП пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России установил все обстоятельства случившегося. Обвиняемый находился в России незаконно, поэтому в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны достаточными для передачи дела в суд.
За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, иностранному гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения, особенно в зоне пешеходных переходов, где безопасность детей должна быть приоритетной.
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