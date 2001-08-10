Курильчанку будут судить за пять ударов ножом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Северо-Курильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю с использованием кухонного ножа. Инцидент произошел 1 января 2025 года в квартире женщины, где после словесной перепалки она нанесла пять ударов ножом в область грудной клетки, живота и спины потерпевшего. Действия обвиняемой квалифицированы по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, собранные в ходе следствия доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Установлено, что удары ножом привели к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни потерпевшего. Обвиняемая полностью осознавала свои действия, используя кухонный нож как орудие преступления. Теперь материалы дела направлены в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным дополнением в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Расследование подтвердило всю серьезность произошедшего, а судебное разбирательство определит меру ответственности обвиняемой. Этот случай стал резонансным для маленького населенного пункта, где происшествия подобного характера вызывают широкий общественный отклик.