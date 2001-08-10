Сотрудники сахалинской библиотеки приняли участие в инклюзивном фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 апреля специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки приняли участие в IX Всероссийском инклюзивном фестивале "Люди как люди", который состоялся в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление". Цель мероприятия заключалась в распространении информации об аутизме и создании условий для включения людей с расстройствами аутистического спектра в социальную среду и повседневную жизнь.

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы фестиваля, библиотекари провели выездную книжную выставку-беседу, где представили профессиональную литературу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, участники фестиваля получили доступ к художественной, обучающей и образовательной литературе для детей. Такие материалы помогают не только специалистам, но и родителям лучше понимать потребности детей и подростков с особенностями развития.

Фестиваль стал важной площадкой для обмена опытом и популяризации инклюзивных практик. Участники мероприятия отметили значимость подобных инициатив, которые способствуют формированию более открытого и доступного общества. Библиотекари подчеркнули, что их цель — не только предоставлять информацию, но и поддерживать интерес к вопросам, связанным с аутизмом, среди широкой аудитории.