Полиция раскрыла кражу из сейфа в Александровск-Сахалинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском полиция задержала 29-летнюю женщину по подозрению в краже 130 тысяч рублей. Как сообщает ТИА "Острова", злоумышленница похитила деньги из сейфа сожителя своей матери, когда тот ненадолго отлучился из дома.

По данным следствия, мужчина специально приобрел сейф, зная о криминальном прошлом частой гостьи. "Он оставил ключ в одежде, полагая, что сожительница присмотрит за домом, но женщина воспользовалась моментом", - рассказали в пресс-службе ОМВД. Вернувшись, хозяин сразу заподозрил неладное, однако проверил сейф только после ухода подозреваемой.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, задержали женщину по горячим следам. Она успела потратить 80 тысяч рублей, оставшиеся 50 тысяч изъяли и вернут потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.