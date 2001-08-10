Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
Сейчас 14:44
84,38|93,16
Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
10:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки пресекли почти 180 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки пресекли почти 180 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской авто инспекции. 

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 177 нарушений ПДД РФ:

- адержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

2 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

24 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

27 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

9 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

5 водителей - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?