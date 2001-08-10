На Сахалине за сутки пресекли почти 180 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской авто инспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 177 нарушений ПДД РФ:
- адержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
2 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
24 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
27 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
9 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
5 водителей - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;
составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей.
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