Приморскую чиновницу, незаконно изъявшую ребенка из семьи, будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника местного Управления по опеке и попечительству. Обвинительное заключение утверждено городским прокурором, материалы направлены в суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Поводом послужили результаты прокурорской проверки, выявившей грубые нарушения в работе ведомства. Чиновница обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с нарушением прав несовершеннолетнего).
В августе 2023 года сотрудница опеки, не проверив должным образом обстоятельства, изъяла 7-летнюю девочку из семьи, где ребёнок прожил более пяти лет в благополучных условиях. Основанием стало заявление мужчины, ранее судимого за насильственные преступления и только вышедшего из колонии.
Чиновница проигнорировала ключевые процедуры:
- не подтвердила родство между заявителем и ребёнком;
- не оценила возможность передачи девочки отцу;
- не проверила его готовность заботиться о ней.
В результате ребёнка принудительно поместили в социально-реабилитационный центр. Позднее биологическая экспертиза опровергла родство между мужчиной и девочкой. Благодаря вмешательству прокуратуры, её вернули законным опекунам.
Несмотря на попытки чиновницы исказить факты, следствие объективно подтвердило злоупотребление полномочиями. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Дело направлено в суд, где будут даны окончательные правовые оценки.
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