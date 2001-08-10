Приморскую чиновницу, незаконно изъявшую ребенка из семьи, будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника местного Управления по опеке и попечительству. Обвинительное заключение утверждено городским прокурором, материалы направлены в суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Поводом послужили результаты прокурорской проверки, выявившей грубые нарушения в работе ведомства. Чиновница обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с нарушением прав несовершеннолетнего).

В августе 2023 года сотрудница опеки, не проверив должным образом обстоятельства, изъяла 7-летнюю девочку из семьи, где ребёнок прожил более пяти лет в благополучных условиях. Основанием стало заявление мужчины, ранее судимого за насильственные преступления и только вышедшего из колонии.

Чиновница проигнорировала ключевые процедуры:

- не подтвердила родство между заявителем и ребёнком;

- не оценила возможность передачи девочки отцу;

- не проверила его готовность заботиться о ней.

В результате ребёнка принудительно поместили в социально-реабилитационный центр. Позднее биологическая экспертиза опровергла родство между мужчиной и девочкой. Благодаря вмешательству прокуратуры, её вернули законным опекунам.

Несмотря на попытки чиновницы исказить факты, следствие объективно подтвердило злоупотребление полномочиями. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд, где будут даны окончательные правовые оценки.