Пожарные оперативно ликвидировали возгорание мусорного бака в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 апреля в Александровске-Сахалинском пожарные оперативно ликвидировали возгорание мусорного контейнера на улице Ленина. Как сообщает ТИА "Острова", вызов поступил в 14:25, и уже через три минуты расчет прибыл на место происшествия.

Пожарные локализовали возгорание на площади один квадратный метр за пять минут, а к 14:32 полностью ликвидировали пламя. "В тушении участвовали три спасателя и одна единица спецтехники", - уточнили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как рассказали ТИА "Острова" в пожарной части, специалисты сейчас устанавливают причину возгорания. Инцидент произошел в центре города, где огонь охватил мусорный контейнер. Местные жители вовремя заметили пламя и вызвали пожарных, что позволило предотвратить возможное распространение огня на близлежащие объекты.